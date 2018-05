Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de pompieri intervin, pentru stingerea unui incendiu in Muntii Ciucas, la granita dintre judetele Brasov si Prahova 60 de ofițeri și subofițeri de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov se lupta cu un incendiu de vegetație care a izbucnit in Masivul Ciucaș, in apropiere…

- Incendiu de vegetație in Munții Ciucaș, luni seara, la granița dintre județele Brașov și Prahova. Zeci de pompieri intervin pentru stingerea focului care a cuprins aproximativ cinci hectare de vegetatie uscata. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, Luiza Danila,…

- Alerta la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov. 60 de ofițeri și subofițeri se lupta cu un incendiu de vegetație carea izbucnit in Masivul Ciucaș, in apropiere de comuna Vama Buzaului. Purtatorul de cuvant al pompierilor brașoveni, plt. major Luiza Danila, a anunțat ca, potrivit primelor…

- Incendiu de vegetație la Borșa, zona Colbu. Focul s-a extins pe o suprafața de aproximativ doua hectare. Pompierii maramureșeni se lupta azi, 06.05.2018, cu un incendiu care a izbucnit in Borșa, zona Colbu. Pentru stingerea focului au intervenit pompierii militari din cadrul Garzii de Intervenție…

- Incendiu de vegetatie uscata langa zidurile Cetații Rasnov. Pompierii brasoveni au fost solicitati sa intervina, vineri dupa-amiaza, la un incendiu de vegetatie uscata care s-a produs in apropierea zidurilor Cetatii Rasnov, focul extinzandu-se pe o suprapfata de 200 de metri patrati. Potrivit purtatorului…

- Aproximativ 500 metri patrati de liziera au ars joi, intr-un incendiu izbucnit in jurul orei 13:30, pe strada Calcarului din cartierul Racadau. Pompierii au intervenit imediat cu o autospeciala cu apa și spuma pentru a izola extinderea incendiului si au reusit sa lichideze focul inainte ca acesta sa…

- Pompierii militari au fost alertați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Satu Nou. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca este vorba despre o sura, de aproximativ 50 de metri patrati. Pentru lichidarea incendiului…

- Pompierii militari au fost alertați sa intervina la un incendiu izbucnit la un imobil de pe strada Neagoe Basarab. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca focul ardea mocnit intr-o camera. „Din pacate, in camera, colegii mei au…