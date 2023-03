Stiri pe aceeasi tema

- Un biciclist a fost acrosat de o masina si a murit, accidentul avand loc pe DE 70, in zona localitatii teleormanene Maldaeni, informeaza, joi, IPJ Teleorman, potrivit Agerpres."La data de 8 martie, a.c., ora 21.17, politistii au fost sesizati prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112,…

- Incendiu de vegetație in localitatea Unirea: Detașamentul de pompieri Aiud intervine Incendiu de vegetație in localitatea Unirea: Detașamentul de pompieri Aiud intervine Detașamentul de pompieri Aiud in cooperare cu SVSU Unirea intervin pentru localizarea și stingerea unui incendiu de vegetație uscata…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine, duminica seara, in localitatrea Șard (scurtaturi peste Ampoi) pentru asigurarea masurilor PSI ca urmare a unui accident feroviar. Din informațiile preliminare, primite prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri 112, ar fi vorba despre un autoturism lovit…

- Incendiu in localitatea Razboieni-Cetate. O anexa gospodareasca a luat foc. Pompierii intervin cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit joi seara, in jurul orei 21:00, la o anexa gospodareasca din localitatea Razboieni-Cetate. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Aiud in cooperare cu SVSU…

- Eveniment Accident in Peretu / O șoferița a acroșat o femeie, de 65 de ani, care se deplasa cu bicicleta decembrie 19, 2022 19:02 Luni dupa-amiaza, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roșiori de Vede au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112, cu privire la…