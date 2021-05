Cel putin sase sate si doua manastiri din Grecia au fost evacuate in noaptea de miercuri spre joi din cauza unui amplu incendiu de vegetatie care s-a produs in regiunile costiere ale Golfului Corint, la aproximativ 90 de kilometri vest de Atena, potrivit pompierilor eleni, relateaza AFP.



"Flacarile au devastat o suprafata mare" in apropiere de satul Skinos, a declarat un purtator de cuvant al Pompierilor greci. Potrivit companiilor mass-media elene, mai multe locuinte au fost avariate, insa nicio victima nu a fost raportata pentru moment.



Aproximativ 180 de pompieri, ajutati…