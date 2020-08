Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița au fost alertați printr-un apel la 112 de izbucnirea unui incendiu in podul cladiri care gazduișete Consiliul Județean Caraș-Severin și Prefectura Caraș-Severin. Din fericire, pana acum nu au fost anunțate victime. Patru echipaje de pompieri intervin…

- Pompierii militari au intrat, in aceasta seara, in stare de alerta dupa ce un apel la 112 a anunțat ca focul a cuprins mai multe garaje. Au plecat de urgența pe strada Fluturilor din Arad unde au gasit mai multe garaje in flacari. Garajele sunt corp comun fara pereti desparțitor. In sprijin au mai fost…

- Intervenție de urgența a pompierilor militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița, la un incendiu care a cuprins o casuța de lemn aflata in Parcul Tricolorul din Resita, in jurul orei 18.00. „Echipajul de pompieri sosit la locul intervenției a localizat incendiul in cel mai scurt timp, astfel…

- Incendiu de proporții astazi in localitatea timișeana Sacoșu Turcesc. Un restaurant din apropierea unei zone pentru pescuit a fost cuprins de flacari. Pompierii au fost solicitați puțin inainte de orele amiezii iar cand au ajuns la fata locului incendiul se manifesta cu ardere generalizata. Doua autospeciale…

- Pompierii din Timiș iși ajuta colegii din Hunedoara. Un ofițer și 11 subofițeri de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Timiș, cu doua autocamioane de intervenție și alte utilaje au plecat spre Hunedoara pentru a-și sprijini colegii in lupta cu inundațiile. Pompierii merg acolo și cu o…

- Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej au intervenit astazi, in jurul orelor pranzului, la doua inundații produse in oraș. ”Detașamentul de Pompieri Dej a intervenit la doua cazuri de inundații. Prima solicitare a fost pe strada Mihai Viteazu, unde s-a deplasat o autospeciala de intervenție…