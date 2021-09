Un incendiu a izbucnit, marți dimineața, la o hala din Parcul Tetarom 1, de pe Taietura Turcului, in municipiul Cluj-Napoca. ISU Cluj a anunțat ca incendiul a fost lichidat in mare parte și ca pompierii intervin la cateva focare mocnite active, scrie presa locala. Incendiul a izbucnit la o hala unde funcționeaza firma Broda, care comercializeaza produse textile și accesorii auto din piele, potrivit stiridecluj.ro . Hala are o suprafața de circa 600 de metri patrați, iar in incinta desfașoara activitați comerciale mai multe firme. Clujenii au primit la ora 7.09 un mesaj Ro-Alert, im care sunt…