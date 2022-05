Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii mureșeni au intervenit in jurul orei 13,00 la o societate din Reghin care se ocupa cu prelucrarea lemnului, situata pe strada Iernuteni. In zona au fost observate degajari de fum ce proveneau dintr-o incapere dezafectata a societațiii in care se depozitau lacuri si vopsele. Incendiul nu se…

- Favorizat de vanturile puternice de primavara in padurile de munte, incendiul din Calf Canyon este de departe cel mai mare si mai distructiv dintre cele care fac ravagii in prezent in Statele Unite, potrivit unui responsabil al echipelor de interventie care opereaza in zona, citat de Reuters.La aproximativ…

- Un incendiu violent a izbucnit recent la o hala din incinta fostei fabrici de țigari, aflata la ieșire din Timișoara spre Sacalaz, la kilometrul 5 de pe DN59. In aceste momente, pompierii intervin de urgența la fața locului. Locuitorii din apropiere au primit mesaj RO-Alert pentru degajarile mari de…

- Incendiu de vegetatie in Delta Vacaresti din Bucuresti Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Un incendiu de vegetatie a izbucnit astazi în Delta Vacaresti din Bucuresti, iar flacarile au afectat un hectar de teren, potrivit ISU. Pompierii actioneaza cu 11 autospeciale…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza la un incendiu de vegetatie in Delta Vacaresti.Din primele informatii este afectata o suprafata de aproximativ 5000 mp."Au fost trimise la caz patru autospeciale de…

- Un incendiu uriaș a izbucnit, miercuri, la un centru de colectare si reciclare deseuri in Glina. Ard caroserii de autoturisme si material lemnos. Actioneaza 9 autospeciale de stingere. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Autoritațile buzoiene recurg la diverse metode pentru a conștientiza populația cu privire la riscul arderilor necontrolate, in contextul valului de incendii din ultima perioada din județul nostru. In urma cu puțin timp, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Buzau a transmis un mesaj RO-Alert, prin…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuinta din comuna Pacureti, sat Pacureti.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, incendiul…