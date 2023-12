Incendiu de amploare in judetul Prahova! O casa si mai multe anexe, mistuite de flacari (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din cadrul Detasamentului 2 de Pompieri Ploiesti au solicitati sa intervina in aceasta dimineata pentru localizarea si lichidarea unui incendiu care a cuprins o locuinta din comuna Olari.Potrivit ISU Prahova, progresiv, la locul interventiei s au deplasat 4 autospeciale de stingere…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judesului Constanta intervin in aceasta seara la un incendiu la Techirghiol, judetul Constanta. Din primele informatii un incendiu a izbucnit intr un bloc de locuinte, la ultimul etaj. Focul se manifesta destul de violent la…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta intervin in aceasta dupa amiaza la un incendiu ce a cuprins vegetatia uscata in Medgidia zona Ciment.Potrivit ISU Constanta, la fata locului intervin 2 masini de stingere.Din primele informatii incendiul…

- Astazi, in jurul orei 11:30, pompierii militari au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata, produs in localitatea Mahmudia, judetul Tulcea. Potrivit ISU Delta Tulcea, catre locul interventiei s au deplasat, de urgenta, doua echipaje din cadrul Detasamentului de…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii ed Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata, in jurul orei 05:44, sa intervin la un incendiu ce a cuprins o banda transportoare in Poarta 6 la Dana 86 in Portul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea la fata locului,…

- Pompierii din cadrul inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov au fost solicitati astazi sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la vegetatie uscata in localitatea Buftea din judetul Ilfov.Potrivit ISU B IF din cauza vantului, incendiul s a apropiat de calea ferata. "In acest…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov au fost solicitati astazi sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la doua vagoane dezafectate pozitionate intre Podul Grand si Podul Basarab.Potrivit ISU B IF au fost alertate 7 autospeciale de stingere cu apa…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina noaptea trecuta in municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea un incendiu a izbucnit intr un magazin de pe bulevardul Mamaia, nr. 148.La fata locului s a intervenit cu doua…