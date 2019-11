incendiu casa tip familial bistrita, strada ioan popa reteganu bistrita, isu bistrita incendiu, case tip familial bistrita

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta. Din primele informatii, salvatorii au intervenit la un bloc de pe strada Mircea cel Batran pentru deblocarea unei usi.Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanta ...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a fost solicitat sa intervina in localitatea 23 August pentru lichidarea unui incendiu.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu izbucnit la acoperisul unui foisor de pe strada Carmen Silva.Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanta…

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Cernavoda, pe strada Prundului. Din primele informatii, salvatorii au intervenit pentru salvarea unui cal ce a cazut intr un canal din zona gradinilor. Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanta ...

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Medgidia pentru salvarea unui animal.Din primele informatii, se pare ca este vorba despre un caine care a cazut intr o hazna de trei metri adancime, pe strada Calarasi din municipiu.Sursa…

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Navodari, pe strada Cabanei. Din primele informatii, pompierii ISU au intervenit pentru deblocarea unei usi. Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta ...

- In urma cu cateva momente, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa intervina in municipiul Constanta, pe strada Albastrelelor.Din primele informatii, este vorba despre o deblocare de usa. ...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Constanta, pe strada Eduard Caudela, pentru a lichida un incendiu.Din primele informatii, incendiul a izbucnit in bucataria unei casei din cauza unui cuptor. ...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta pentru lichidarea unui incendiu izbucnit pe strada Albastra. Din primele informatii, este vorba despre un incendiu de vegetatie uscata. ...