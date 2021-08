Stiri pe aceeasi tema

- La doua saptamani de la izbucnirea celor mai grave incendii din Turcia din ultimele peste doua decenii, aproape toate focarele se aflau marti sub control, relateaza DPA. Un singur focar activ in provincia sud-vestica Mugla nu se afla in totalitate sub control, potrivit rapoartelor oficiale…

- La 12 zile de cand Grecia se lupta cu incendii de vegetație nemaivazute, autoritațile elene au inceput sa evalueze pagubele provocate de flacarile care au devastat zone imense de padure, au distrus case și au forțat mii de persoane sa fuga din locuințele lor, scrie Reuters. Peste 56.000 de hectare au…

- Vantul si temperaturile ridicate au impiedicat duminica eforturile pompierilor de a stinge cele sase incendii care raman active in Turcia, in special un focar care ar putea afecta o centrala electrica din sud-vest tarii, transmite EFE. "Au fost luate masuri importante de precautie in regiune…

- Turcia lupta impotriva incendiilor de 11 zile, pe fondul temperaturilor in crestere, iar sambata, in prima parte a zilei, erau in desfasurare 13 incendii care ardeau necontrolat, informeaza Agerpres, care preia DPA.Incendii masive afecteaza patru orase din regiunea Marii Egee si unul din cea a Marii…

- Vantul intens a provocat furtuni de foc, vineri, la nord de Atena, si a declansat noi incendii, a relatat televiziunea elena de stat, informeaza agentia DPA. Mai multe depozite si fabrici situate de-a lungul autostrazii dintre Atena si nordul Salonicului au luat foc si s-au produs explozii. Guvernul…

- Turcia continua sa se lupte cu incendiile devastatoare de vegetație, care fac ravagii in mai multe orașe din țara, inclusiv in stațiuni turistice, relateaza BBC News. Pina acum, opt persoane și-au pierdut viața din cauza flacarilor. Aproape 120 din cele 126 de incendii care au izbucnit in 32 de orașe…

- Dupa mai multe zile de lupta impotriva incendiilor de vegetatie izbucnite pe insula italiana Sardinia, pompierii locali au anuntat, cu prudenta, ca localnicii si turistii pot reveni in zona, relateaza DPA marti. Situatia se afla sub control si se imbunatateste, au indicat serviciile pentru…

- Prefectul județului Bihor a fost plimbat ca un pașa peste un curs de apa umflat in urma ploilor din ultimele zile. Dumitru Țiplea a fost ținta ironiilor pe Facebook, dupa ce au aparut imaginile de mai jos.Țiplea statea pe bancheta admirativ, in funicularul pe care ABA Crisuri il folosește pentru a masurarea…