Stiri pe aceeasi tema

- ​Turneul challenger de tenis de la Canberra, la care participa si Marius Copil, a fost mutat la Bendigo, din cauza incendiilor de vegetatie din Australia, informeaza News.ro. Canberra este afectata de incendiile de vegetatie din Australia, spre deosebire de orasul Bendigo, care va gazdui competitia…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Australiei ca a fost decretata starea de dezastru in statul Victoria, in urma evenimentelor catastrofice provocate de incendiile de vegetatie. Potrivit unui comunicat…

- Incendiile din Australia ating proportii apocaliptice. Fumul dens si mirosul specific au ajuns deja in Noua Zeelanda, la peste 4000 de kilometri distanta. Pe masura ce focul avanseaza cu o viteza incredibila, autoritatile au dispus evacuarea in masa a mai multor localitati.

- Zeci de mii de turisti s-au grabit sa paraseasca orasele populare de pe litoralul Australiei miercuri, fugind din calea focului ce se raspândeste cu repeziciune, în timp ce nave militare si elicopterele au planificate misiuni de salvare a altor mii de persoane captive ale flacarilor, transmite…

- Jucatoarea americana de tenis Venus Williams a anuntat ca nu va participa la turneul de la Brisbane, din cauza unui "contratimp" in timpul pregatirii pentru cel de-al 27-lea sezon in circuitul WTA, potrivit news.ro.Jucatoarea de 39 de ani a disputat primul sau meci profesionist in 1994.…

- Capitala Australiei, Canberra, a anulat spectacolul de artificii de Anul Nou din cauza riscului crescut de incendii de vegetatie, informeaza luni agentia Xinhua. Teritoriul Capitalei Australiene (ACT) a impus o interdictie totala de foc pana miercuri in conditiile in care sunt prognozate temperaturi…

- Doi membri ai guvernului de la Canberra, Andrew Hastie și James Paterson, programați a efectua o vizita de studiu in China, nu au primit viza de acces ca urmare a atitudinii critice, public exprimate, fața de autoritațile chineze și a refuzului de a se "pocai cu adevarat", relateaza postul BBC, citat…

- Incendiile de vegetatie din California afecteaza zeci de mii de persoane, printre acestea aflandu-se si starul de la Los Angeles Lakers, LeBron James, care a fost nevoit sa-si paraseasca de urgenta locuinta, potrivit news.ro.La cateva ore dupa succesul cu Charlotte Hornets la Staples Center,…