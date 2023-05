Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ANAF, Lucian Heius, afirma, marti, ca evaziunea fiscala si faptele de coruptie se intampla prin circulatia monetarului, iar daca nu ar mai circula numerarul deloc, practic totul ar fi la suprafata, ar fi inregistrat. Heius a precizat ca nu Romania are cea mai mare evaziune fiscala din Europa,…

- ”Evaziunea fiscala si faptele de coruptie se intampla prin circulatia monetarului”, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, presedintele ANAF, Lucian Heius. Potrivit acestuia, in momentul in care se vor face tot mai multe plati prin sistemul bancar, ”inevitabil, atat evaziunea fiscala, cat si…

- Un alt urs surprins in barlogul sau a incercat sa atace un motociclist de enduro, insa acesta a fost salvat la timp de colegii sai. Ursul a dat inapoi dupa ce motocicliștii au turat motoarele ca sa sperie animalul. Imaginile au fost surprinse in județul Brașov. Atacurile urșilor baga spaima in localnicii…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca miniștrii nu ar trebui schimbați pana la rotația guvernamentala, pentru a evita blocarea ministerelor. In ceea ce privește revolta fermierilor, Marcel Ciolacu a dat de ințeles ca poate renunța la susținerea pentru Petre Daea. "Nu putem compara nici suprafața…

- Faptul ca satelitul jovian Europa conține un ocean sarat sub stratul de gheața gros de cațiva kilometri este un lucru general acceptat de cercetatori. Nu era insa foarte clar sub ce forma se aflau cristalele de sare detectate recent pe suprafața satelitului de telescopul spațial Hubble, insa noi rezultate…

- Cea mai spectaculoasa reactie a Europei la razboiul Rusiei im­potriva Ucrainei nu a fost trimiterea de echipamente militare si ajutoare de miliarde de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Incendiile forestiere din zona de sud din Chile, care au provocat moartea a 24 de persoane, au mistuit sute de case și au lasat mii de raniți in urma lor s-au raspandit miercuri in alte zone, dupa ce au facut ravagii peste noapte. Suprafața afectata de incendii s-a extins acum la peste 294.058 de…

- Administratia Vladimir Putin a avertizat, miercuri seara, ca o eventuala decizie a Marii Britanii de a oferi Ucrainei avioane de vanatoare va atrage reactia Rusiei si risca sa genereze consecinte militare pentru Europa si la nivel mondial.