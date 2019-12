Incendiile de vegetaţie din Indonezia au distrus 1,6 milioane de hectare în 2019 (studiu) Incendiile din Indonezia care au generat un val gros de fum deasupra Asiei de Sud-Est in acest an au distrus cel putin 1,6 milioane de hectare, cu precadere terenuri degradate si turbarii bogate in acumulari de carbon, potrivit datelor prezentate luni de un reputat centru stiintific, informeaza Reuters. Asia de Sud-Est sufera de mai multi ani din cauza fumului produs de incendiile de vegetatie din Indonezia, cauzand ingrijorari in privinta riscurilor de sanatate publica si a riscurilor de mediu, insa incendiile din acest an au fost cele mai grave de dupa 2015, cand 2,6 milioane de hectare au fost… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

