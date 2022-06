Stiri pe aceeasi tema

- Nu au trecut nici 24 de ore de cand importante forte terestre si aeriene s-au luptat cu flacarile cateva zile pe dealul Istrita din Buzau si in imprejurimi, ca iata un nou incendiu periculos a izbucnit aproape de primul focar – in comunele Merei si Pietroasele. Potrivit ISU Buzau, in cursul zilei de…

- Weekend „de foc” pentru pompierii din Alba: 57 de INCENDII cu peste 120 de hectare de vegetați și 12 hectare de litiera de padure afectate Weekend „de foc” pentru pompierii din Alba: 57 de INCENDII cu peste 120 de hectare de vegetați și 12 hectare de litiera de padure afectate Pompierii militarii de…

- Județul Mehedinți este afectat de incendii de vegetație Foto: captura video ISU Gorj. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Si județul Mehedinți este afectat de incendii de vegetație. Potrivit corespondentului Radio România Actualitați Mihai Badescu, de vineri…

Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit la Viișoara astazi. Focul a cuprins o porțiune de teren de cateva hectare. La fața locului s-au deplasat pompierii de la Serviciul Voluntar pentru Situații...

- Un foc pus de un localnic din comuna buzoiana Cislau a mistuit 80 de hectare de pașune și 15 de padure. Intervenția pompierilor a fost extrem de dificila din cauza terenului accidentat și a vantului extrem de puternic.

Pompierii militari si civili harghiteni au intervenit, la sfarsitul saptamanii trecute, pentru stingerea a 23 de incendii de vegetatie uscata, fiind afectata o suprafata de peste 250 hectare de teren, in 16 localitati ale judetului, potrivit Agerpres.

Pompierii prahoveni intervin, vineri seara, pentru localizarea si lichidarea mai multor incendii de vegetatie uscata, peste 170 de hectare de teren si o casa fiind afectate doar in comuna Ceptura, unde interventia este sprijinita de cetateni.

- Pompierii clujeni au intervenit vineri seara la mai multe incendii de vegetație, in mai multe locații din județul Cluj. Intre ele, un incendiu uriaș s-a produs la Gadalin, in comuna Jucu. Focul a cuprins o suprafața de 150 de hecatare, potrivit ISU Cluj. Un alt incendiu a fost sesizat tot vineri seara,…