Incendii în Grecia: O mănăstire și mai multe sate înconjurate de flăcări pe insula Evia O manastire și mai multe sate au fost înconjurate de flacari miercuri pe insula Evia, la 200 km de Atena, în cel mai violent dintre cele patruzeci de incendii care au lovit Grecia sub efectul unor valuri de caldura excepționale, potrivit AFP.



Flacarile uriașe venite din padure și vizibile din mare au vorbit de la sine despre virulența dezastrului care parea de necontrolat, potrivit pompierilor, din cauza terenului accidentat și a lipsei de vizibilitate.



În timp ce douasprezece sate și catune amenințate au fost evacuate, trei calugari au refuzat sa paraseasca manastirea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

