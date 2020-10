Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile care afecteaza nordul Californiei au facut ieri a patra victima, in timp ce pompierii incercau sa stabilizeze flacarile care devasteaza cunoscuta regiune viticola Napa Valley. Cel putin o duzina de vinarii au cazut prada flacarilor „Glass Fire”, un incendiu de proportii izbucnit duminica…

- Incendiile care afecteaza nordul Californiei au facut miercuri a patra victima, in timp ce pompierii incercau sa stabilizeze flacarile care devasteaza cunoscuta regiune viticola Napa Valley, informeaza joi AFP potrivit Agerpres. Cel putin o duzina de vinarii au cazut prada flacarilor "Glass Fire",…

- Trei persoane au murit in urma incendiilor din nordul Californiei și au fost evacuati peste 50.000 de oameni. In plus fața de decese, faimoasa crama Chateau Boswell a disparut, o comunitate de case pentru persoanele fara adapost a ars și un numar nespus de case se tem ca vor fi cuprinse de flacari,…

- Incendiile din nordul Californiei fac noi victime - trei persoane au murit, iar peste 50.000 au fost evacuate dupa ce vantul puternic a intețit din nou incendiile masive care mistuie totul in calea lor de mai mult de o luna.

- Un incendiu de vegetatie a izbucnit duminica in centrul tinutului viticol Napa Valley din nordul Californiei si s-a raspandit pe cel putin 800 de hectare, determinand evacuarea unui spital si a sute de case, au anuntat autoritatile citate luni de Reuters. Echipajele de pompieri au intervenit in forta,…

- Un nou incendiu a erupt in nordul Californiei si in unele parti din zona golfului San Francisco. Avertizarea de caldura emisa pentru San Francisco este in vigoare pana miercuri, noteaza Mediafax.Lupta pompierilor americani cu incendiile din California continua. De aproape o saptamana, vegetatia…

- Incendiile de vegetatie care au cuprins California și au distrus suprafata de peste 20.000 de acri din zona de nord a lacului Tahoe au dat naștere unui fenomen rar, dar extrem de periculos: tornada de foc, potrivit The Independent.

- Mii de pompieri din California se luptau duminica sa stinga un incendiu care ameninta numeroase locuinte in apropierea orasului San Bernardino, la 100 de km est de Los Angeles, relateaza luni AFP potrivit Agerpres. "Apple Fire" (Incendiul Apple), izbucnit vineri dupa-amiaza, a devastat deja peste…