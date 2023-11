Stiri pe aceeasi tema

- Weekend aglomerat pentru pompierii timișeni. 16 incendii de vegetație uscata, miriște și maraciniș, in ultimele 48 de ore. In ultimele 48 de ore, pompierii militari timișeni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea a 16 incendii de vegetație uscata, miriște și maraciniș. Suprafața totala...

- BULETIN INFORMATIVNr. 375 din 13.10.2023 Noua incendii, in ultimele ore Pompierii giurgiuveni au fost la datorie 24 de ore din 24 pentru interventia imediata la solicitarile cetatenilor si gestionarea optima a situatiilor de urgenta, produse la nivel local. In ultimele ore, acestia au intervenit pentru…

- In ultimele doua zile, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dambovița a fost solicitat sa intervina pentru stingerea a peste 20 de incendii de vegetație uscata. Pentru gestionarea situațiilor de urgența au fost utilizate in cadrul intervențiilor peste 20 de autospeciale. Flacarile au mistuit aproximativ…

- Sapte incendii, in ultimele ore Pompierii giurgiuveni au fost la datorie 24 de ore din 24 pentru interventia imediata la solicitarile cetatenilor si gestionarea optima a situatiilor de urgenta, produse la nivel local. In ultimele ore, acestia au intervenit pentru stingerea a sapte incendii de miriste…

- BULETIN INFORMATIVNr. 312 din 24.08.2023 Opt incendii de vegetatie, in ultimele orePompierii giurgiuveni au fost la datorie 24 de ore din 24 pentru interventia imediata la solicitarile cetatenilor si gestionarea optima a situatiilor de urgenta, produse la nivel local. In ultimele ore, acestia au intervenit…

- Ard campurile in județ! Incendii la Dragușeni și Sendriceni. Pompierii fac apel dupa apel: Nu mai dați foc la vegetația uscata In ultimele ore, pompierii au intervenit, pentru stingerea a doua incendii de vegetație uscata, in urmatoarele localitați: ✔️Dragușeni – a ars vegetație uscata, pe o suprafața…

- BULETIN INFORMATIVNr. 290 din 08.08.2023 Doua incendii, in ultimele ore Pompierii giurgiuveni au fost la datorie 24 de ore din 24 pentru interventia imediata la solicitarile cetatenilor si gestionarea optima a situatiilor de urgenta, produse la nivel local. In ultimele ore, acestia au intervenit pentru…