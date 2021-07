Incendii de vegetație în Turcia: Trei morți și zeci de sate, precum şi mai multe hoteluri au fost evacuate VIDEO Trei oameni au murit, joi, în urma unui incendiu de padure în sudul Turciei, unde autoritatile se lupta cu flacarile pentru a doua zi consevutiv, pe fondul suspiciunilor de incendiere, a anuntat agentia AFAD pentru situatii de urgenta si ministrul Agriculturii, scrie Reuters, potrivit News.ro.

Zeci de sate, precum si mai multe hoteluri au fost evacuate si televiziunile au prezentat imagini cu cladiri arse si oameni care fugeau peste câmpuri în timp ce pompierii si elicopterele încercau sa tina sub control un incendiu în Manavgat, oras aflat la o distanta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

