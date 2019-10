Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 80 de pompieri, precum si personal silvic intervin, luni, in judetul Caras-Severin, pentru stingerea incendiilor izbucnite la fondul forestier (pasuni alpine si litiera) de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale Rusca Teregova si Cornereva. Misiunea este una extrem de dificila,…

- "Sunt 80 de persoane angrenate in gestionarea situatiilor de urgenta la pasuni alpine si litiera, de pe raza comunelor Rusca Teregova si Cornereva. Pentru eficientizarea misiunilor de stingere, la nivelul inspectoratului nostru s-au intreprins demersurile necesare in vederea suplimentarii cu forte…

- S-a dat alerta, azi-dimineața, in Banat, unde mai multe hectare de padure s-au aprins. Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența pentru a stinge flacarile și a limita proporțiile pagubei. Apelul la 112 a fost facut in jurul orei 8.35. Incendiul se manifesra la litiera padurii din zona Cornereva,…

- Aproximativ 30 de pompieri militari, jandarmi, voluntari, personal de la Ocolul Silvic și Salvamont se lupta de peste 24 de ore cu incendiul de padure izbucnit acum doua zile, la Poșaga. Lupta cu focul a inceput in luni dimineața și de atunci se lucreaza neincetat pentru stoparea flacarilor. Potrivit…

- Peste 180 de pompieri, salvatori, salvamontisti, jandarmi, padurari, voluntari cu echipe canine, radio amatori, voluntari cu autoturisme de teren si piloti IGAv, din 7 judete ale tarii, au luat parte la primele misiuni in teren ale exercitiului de stingere a incendiilor de padure ForFirEx 2019, a informat…

- „Am baut mai multe pahare de palinca alaturi de prietenul meu, dupa care ne-am certat și de suparare am plecat in toiul nopții spre casa”, a explicat barbatul care a solicitat ajutorul jandarmilor dupa circa 40 de ore petrecute in padure. „Un barbat a anunțat la Numarul Unic de Urgența…

- Echipajele de prim-ajutor efectueaza manevre de resuscitare unui tanar de 18 ani care a fost recuperat de pompieri din apele Dunarii, a informat, duminica seara, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, potrivit Agerpres.Citește și: Atenție! Vecinul lui Gheorghe Dinca ofera noi…

- Caravana „Fii pregatit!” va ajunge sambata, 3 august a.c., in municipiul Falticeni, și va fi poziționata in zona Nada Florilor, iar duminica, 4 august a.c., in municipiul Vatra Dornei, și va fi amplasata in parcarea magazinului LIDL. Sambata și duminica intre orele 9:00 și 18:00, personal din cadrul…