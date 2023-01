Încasările ridicole declarate la Fisc de stomatologi. "Rezultă o medie a venitului impozabil lunar/contribuabil de 2.581 lei" Medicii stomatologi din Romania declara venituri lunare care ajung la o medie naționala de 2.581 de lei. 76% dintre aceștia au declarat la nivelul anului 2021 venituri anuale sub nivelul a 12 salarii minime brute (27.600 lei), potrivit datelor analizate de Profit.ro. Sunt motivele pentru care ANAF a decis de la finalul anului trecut sa extinda și la nivelul cabinetelor medicilor stomatologi campania de informare pe care a derulat-o in randul profesorilor pentru veniturile din meditații. Conform datelor de la nivelul Agenției ANAF, a rezultat ca, in anul 2021, un numar de 12.174… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

