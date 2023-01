Incantatoarea LIA reinvie hitul anilor ‘80 Fericirea are chipul tau

LIA lanseaza „Fericirea are chipul tau”, intr-o colaborare cu CS84. Indragita melodie a Mihaelei Runceanu, „Fericirea are chipul tau”, inregistrata in 1989, capata noi valențe. Aceasta noua versiune aduce emoții care te vor face sa dansezi și sa visezi la trecut, in timp ce iți creezi noi amintiri. „Fericirea are chipul tau” a reușit sa treaca testul timpului, iar cu aceasta noua forma LIA impreuna cu CS84 iși propun sa ii readuca din popularitate, in timp ce se adapteaza la noile sound-uri. Pastrand emoțiile variantei originale, noua versiune include sunetul specific perioadei anilor ’80 pe…