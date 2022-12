Stiri pe aceeasi tema

- FIFA investigheaza comportamentul suporterilor mexicani, in urma eliminarii nationalei tarii lor de la Cupa Mondiala 2022, Federatia de fotbal din Mexic anuntand joi ca fanii sai sunt acuzati de scandari homofobe, informeaza DPA. Mexicul s-a oprit in faza grupelor la Mondialul din Qatar, desi a reusit…

- Franța și Argentina, doua dintre marile favorite ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, și-au aflat adversarele din optimile de finala, in urma rezultatelor inregistrate in ultimele meciuri din din Grupele C și D.

- Franța este prima echipa calificata in optimile Cupei Mondiale, dupa a doua victorie in grupe, 2-1 cu Danemarca. Mbappe a marcat ambele goluri ale ”cocoșului galic”, in minutele 61 și 86. Danezii au egalat la 1 prin Christensen, la doar 7 minute de la deschiderea scorului. Fii la curent cu…

- Ziua de sambata, 26 noiembrie, aduce meciuri interesante la CM 2022 din Qatar. Lionel Messi și compania trebuie sa evite o infrangere cu Mexicul, in caz contrar „Pumele” fiind in pericol sa plece acasa inca din faza grupelor. O alta partida interesanta a zilei va fi cea dintre Franța și Danemarca.

Rezultatele meciurilor jucate in Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, conform Agerpres.

- Ambii jucatori au postat aceeasi imagine pe contul lor de Instagram, in care pot fi vazuti fata in fata in timp ce joaca o partida de sah care are ca tabla o valiza Louis Vuitton, conform Marca.

- Mai multe orașe importante din Franța, printre care Lille, Strasbourg și Bordeaux, au declarat ca nu vor organiza fan zone și nu vor monta ecrane gigantice in aer liber pentru a viziona meciurile de la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, in semn de protest fața de problemele ecologice și umanitare.…

- Selectionata Senegalului va infrunta echipa Boliviei, pe 24 septembrie, la Orleans (Franta), intr-un meci de pregatire a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar (20 noiembrie-18 decembrie), a anuntat federatia senegaleza (FSF), citata de AFP, potrivit Agerpres.Campioana Africii va disputa un meci de verificare…