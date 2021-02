Stiri pe aceeasi tema

- UEFA a anuntat ca a deschis o ancheta disciplinara dupa ce Zlatan Ibrahimovic, atacantul echipei italiene de fotbal AC Milan, a fost tinta abuzurilor rasiste saptamana trecuta, la Belgrad, cu ocazia meciului impotriva formatiei Steaua Rosie, din cadrul competitiei Europa League, informeaza Reuters,…

- Zlatan Ibrahimovic, fotbalistul suedez al lui AC Milan, a fost insultat la Belgrad din cauza originii sale bosniace, in timpul meciului disputat joi de echipa sa impotriva Stelei Rosii, in turul saisprezecimilor de finala ale Europa League, relateaza presa internationala. Imaginile difuzate…

- Zlatan Ibrahimovic, 39 de ani, a ajuns la 501 goluri in cariera, dupa „dubla” reușita in meciul AC Milan - Crotone 4-0! Ibrahimovic a deschis scorul in minutul 29 al confruntarii de pe San Siro, dupa o combinație excelenta cu Rafa Leao. Tot Ibra a punctat și pentru 2-0 ('64). Din cațiva metri, gasit…

- Zlatan Ibrahimovic este, fara indoiala, unul din acele personaje care vor ramane in istoria fotbalului mondial. Acesta are acum 39 de ani, varsta la care marea majoritate a colegilor de generație sunt ori retrași, ori pe final de cariera. Ei bine, nu Zlatan. Acesta joaca la cel mai inalt nivel, intr-o…

- Zlatan Ibrahimovic, care va implini 40 ani in octombrie, se gandeste sa continue la AC Milan si sa semneze un nou contract, a anuntat starul suedez, citat de Reuters. Ibrahimovic s-a alaturat lui AC Milan in decembrie 2019 si contractul lui va expira in iunie, la finalul sezonului 2020-2021.…

- Golul marcat de starul suedez Zlatan Ibrahimovic la debutul în tricoul echipei Los Angeles Galaxy, în cursul unei partide împotriva rivalei Los Angeles FC, a fost ales de suporteri drept cea mai frumoasa reusita în cei 25 de ani de istorie a Ligii profesioniste nord-americane…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic a dezvaluit cand iși va agața ghetele in cui. Din fericire pentru microbiști, fotbalistul de 39 de ani, legitimat la AC Milan, a declarat ca acest lucru nu se va intampla curand.