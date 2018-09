Stiri pe aceeasi tema

- In afara de capatul estic al podului rutier de la Genova care s-a prabusit saptamana trecuta, expertii spun ca si partea de vest ramasa in picioare este nesigura, relateaza dpa. Evaluarea a fost facuta publica joi de un grup de experti insarcinati de procurorul de stat, a declarat anchetatorul-sef Francesco…

- CHIȘINAU, 14 aug — Sputnik. Moldovenii stabiliți în Genova, Italia, sunt îngroziți de teribilul accident care s-a produs astazi. Cei care locuiesc în apropierea podului spun ca acesta se clatina în ultimele zile și era suprasolicitat. „Podul se…

- MAE face noi precizari referitoare la incidentul produs la data de 14 august 2018, pe autostrada A10, in apropiere de Genova, ca urmare a prabușirii unei porțiuni din viaductul Morandi.O echipa consulara mobila, condusa de șeful oficiului consular de la Torino, s-a deplasat la locul incidentului…

- In momentul de fata nu exista informatii privind masini sau victime ale prabusirii. Podul a fost construit in anii 1960 si este cunoscut drept Podul Morandi. Bucata prabusita este lunga de cateva zeci de metri.