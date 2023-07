Mihajlo Mitic este cel mai recent transfer al echipei HC Buzau! Inter dreapta, Mihaijlo are 1,97 m si 101 kilograme. Este nascut in Serbia si a debutat la seniori in lotul formatiei HC Zeleznicar 1949 Nis, formatie pentru care a jucat vreme de trei sezoane din 2013 pana in 2016, participand alaturi de aceasta in … Articolul Inca un transfer pe filiera sarba apare prima data in Opinia Buzau .