Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal in Biserica Ortodoxa Romana! Un preot din Vaslui e acuzat de violența domestica. Fosta soție a obținut ordin de protecție, iar parintele nu mai are voie sa se apropie timp de 60 de zile de aceasta, și nici de copil, la mai puțin de 50 de metri. De asemenea, acesta trebuie sa plece din…

- ISPITE… Nici bine nu a inceput Postul Craciunului și iata ca apar primele ispite pentru preoții vasluieni. Miercuri la Judecatoria Vaslui, la bara a fost chemat preotul Petru Damian, slujitor la biserica din curtea Direcției Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui pentru…

- Fosta șefa a DGASPC Neamț, Petronela Cobuz, și directorul Clubului copiilor din Roman, Ilie Boloca, au fost trimiși in judecata de procurorii DNA pentru complicitate la cumparare și trafic de influența in forma continua. Cei doi cereau suma de 11.000 de euro pentru angajari in cadrul instituției. Procurorii…

- Un barbat s-a ales cu ordin de protecție dupa o bataie-n familie. Insoțit de mama, sora și cumnat, barbatul le-a snopit in bataie pe soția, soacra și cumnata sa. Scandal și bataie ca-n filme, intr-o familie de beclenari. Un barbat, insoțit de mama, sora și cumnatul sau, s-a prezentat in apartamentul…

- In urma postarilor in care Daniel Onoriu face mai multe afirmații la adresa fostei sale soții, Isabela a ajuns sa se teama pentru viața ei și a luat masuri legale in acest sens. Fosta partenera a cerut și a obținut ordin de restricție provizoriu impotriva pilotului. Iata ce acuzații ii aduce fostului…

- Conducerea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui doreste infiintarea a doua noi centre pentru copiii cu Tulburari de Spectru Autist (TSA), pe langa cele patru existente in judet. In prima faza va fi infiintat un astfel de compartiment in cadrul unui complex de…

- In seara zilei de miercuri, 31 august, in jurul orei 20, polițiștii din Florești au fost sesizați de catre o femeie, din comuna Magureni, despre faptul ca, la ușa locuinței sale s-a prezentat fostul concubin, deși pe numele acestuia a fost emis un ordin de protecție.

- Un polițist din Vaslui a fost condamnat definitiv pentru comiterea a trei infracțiuni informatice, dupa ce și-a spionat fosta soție ca sa afle daca are un amant. In timp ce era interceptat, polițistul a fost prins cand primea șpaga de la un mic comerciant.