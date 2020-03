Stiri pe aceeasi tema

- Un alt ofițer de la Poliția de Frontiera, de aceasta data din Iași, a fost diagnosticat cu noul tip de coronavirus. Acesta va fi cercetat penal pentru zadarnicirea bolilor, intrucat a ascuns in fața reprezentanților Direcției de Sanatate Publica cu privire la felul in care și-ar fi petrecut o noapte.

- Unul dintre pacientii din judetul Iasi care a fost diagnosticat cu Covid-19 este un politist de frontiera care s-ar fi imbolnavit la Varsovia. Inainte de a afla ca e bolnav, weekendul trecut, barbatul ar fi mers in mai multe cluburi.

- Mai multe persoane care au fost sambata seara in localul Timeout din Iași au fost contactate de Direcția de Sanatate Publica pentru a fi informate ca barbatul de 38 de ani, care lucreaza la Poliția de Frontiera, a fost și el in același local inainte de a fi informat ca a intrat in contact cu o persoana…

- Mircea Barbu, colaborator Libertatea, se afla de la primele ore ale dimineții de miercuri la Punctul de Trecere al Fronterei Nadlac, județul Arad, acolo unde, inca de azi-noapte, mii de romani așteapta la cozi pentru a intra in țara. Jurnalistul va va ține la curent cu situația romanilor, cu masurile…

- Numarul cazurilor de coronavirus din Romania a urcat la 32, dupa ce, pana miercuri la pranz, au fost confirmate trei noi cazuri, unul in București și doua la Iași.Cel de-al 32-lea caz de imbolnavire cu noul coronavirus a fost anuntat miercuri, dupa pranz. Este vorba de un barbat in varsta de 38 ani…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat miercuri ca Politia de Frontiera urmareste toate cursele aeriene cu escala catre Romania, astfel ca pasagerii nu pot ascunde din ce tara au plecat, adaugand ca au existat cazuri in care s-a incercat inducerea in eroare a autoritatilor.…

- Un numar de 12 cetateni romani care se intorceau din Italia, marti, cu trei autoturisme, vor fi preluati in aceasta seara de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Timis si vor fi plasate intr-un loc de carantina, dupa ce au incercat sa ascunda politistilor de frontiera din vama Cenad…

- Primaria a dispus ieri dupa-amiaza o serie de masuri de prevenire a unei eventuale infectii la Iasi cu noul coronavirus. In acest sens, primarul Mihai Chirica a convocat o sedinta a Comitetului local pentru situatii de urgenta, intalnire la care au participat reprezentanti ai Primariei si societatilor…