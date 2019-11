Încă un pieton lovit de maşină pe bulevardul Ştirbei Vodă Un pieton, de 67 de ani, a fost accidentat de un autoturism joi, pe o trecere de pietoni de pe bulevardul Stirbei Voda. In ultima perioada, in acea zona au fost raniti mai multi pietoni. Pana in prezent, nu a fost luata nici o masura pentru prevenirea accidentelor in zona respectiva.In ultimele doua luni, nu mai putin de patru accidente au avut loc pe trecerea de pietoni din zona strandului Laguna Albastra. Este vorba de trecerea pentru pietoni de la intersectia bulevardului Stirbei Voda cu strada Gheorghe Doja. Astfel, pe 10 septembrie, un craiovean, de 37 de ani, care conducea un autoturism… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

