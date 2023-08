Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, sambata seara, la un depozit de mase plastice din localitatea Dragomiresti, judetul Dambovita. Locul in care a izbucnit focul este situat in apropierea unei fabrici de armament. Incendiul se manifesta violent, populatia din zona fiind avertizata prin mesaj RO-Alert, scrie News.ro.Inspectoratul…

- Un incendiu a izbucnit, sambata dupa amiaza, la groapa de gunoi amplasata la marginea orasului Titu din judetul Dambovita. Focul s-a extins pe o suprafata de aproximativ 5.000 de metri patrati. Autoritatile au emis mesaj de avertizare Ro-Alert privind degajari semnificative de fum, potrivit news.ro.Conform…

- Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dambovita, un incendiu a izbucnit, sambata dupa amiaza, la groapa de gunoi a orasului Titu, iar flacarile s-au extins pe aproximativ 5.000 de metri patrati. La fata locului actioneaza pompierii de la Detasamentul Titu cu doua autospeciale de stingere…

- Mai multe interventii au avut loc in urma precipitatiilor cazute in cursul serii, la Tulcea. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Delta" judetului Tulcea a intervenit in municipiul Tulcea pentru evacuarea apei dintr o locuinta, iar un alt echipaj din cadrul Detasamentului de Pompieri Tulcea a intervenit…

- Cetatenii din Talmaciu au fost avertizati joi la amiaza, pe telefoanele mobile, printr-un mesaj RO-Alert, ca un urs este prezent in oras, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU).

- Un urs a fost vazut, vineri, in localitatea Slanic din judetul Prahova, populatia fiind avertizata printr-un mesaj RO-ALERT, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, potrivit Agerpres."A fost transmis mesaj RO-ALERT pentru localitatea Slanic, Calea Ploiesti (urs in zona).…

- Cetatenii municipiului Sfantu Gheorghe au fost avertizati, marti seara, printr-un mesaj RO-ALERT transmis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, ca a fost semnalata prezenta unui urs in apropierea unui supermarket din zona Lunca Oltului.Acestia au fost sfatuiti sa evite zona si…

- Un urs a intrat, luni dupa amiaza, intr-o gradina din localitatea Maneciu, judetul Prahova. Localnicii au anuntat autoritatile despre incident, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta emitand mesaj Ro-Alert prin care avertizeaza populatia cu privire la prezenta animalului salbatic in localitate, potrivit…