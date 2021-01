Stiri pe aceeasi tema

- A mai murit înca o pacienta care a fost trasferata, în stare grava, de la Spitalul „Matei Balș” din Capitala. Bilanțul victimelor care au murit în urma incendiului de ieri dimineața, 29 ianuarie, a ajuns la șase, a anunțat Ministetul…

- O alta pacienta grav ranita in incendiul de la Institutul Matei Bals a murit, in aceasta dimineata, la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, acolo unde fusese transferata dupa incendiu. „Ministerul Sanatații a fost anunțat despre un nou deces inregistrat in randul pacienților care au fost transferați…

- In urma incendiului de vineri dimineața de la Institutul „Matei Balș” din Capitala au murit șase persoane. Un nou deces a fost confirmat de Ministerul Sanatații. RECTIFICARE/UPDATE: Ministerul Sanatații rectifica informația. Este vorba despre un barbat, 70 ani, dependent de CPAP, fara leziuni cauzate…

- Ministerul Sanatații a fost anunțat despre un nou deces inregistrat in randul pacienților care au fost transferați de la Institutul Național de Boli Infectioase "Matei Balș" dupa incendiul produs.Este vorba despre o femeie in varsta de 58 ani, internata in Spitalul Universitar de Urgența București,…

- Cea de a 5-cea victima gasita cu puțin timp un urma, dupa incendiul de la Spitalului Matei Bals din Capitala, a fost gasita carbonizata in baie. Inca o persoana a fost gasita decedata in urma incendiului de la „Matei Bals”. Victima a fost gasita carbonizata, in baie, a confirmat la Digi24 ministrul…

- Noua tulpina COVID din Marea Britanie, despre care studiile au aratat ca este mai contagioasa, a fost depistata și in Romania, la o tanara din Giurgiu, a anunțat Digi 24. Informația a fost confirmata la B1 TV de Catalin Apostolescu, purtator de cuvant al Institutului Matei Balș. „E vorba de o tanara…

- De ce ne temeam, iata ca s-a intamplat! Mai exact, noua tuilpina care face ravagii in Marea Britanie a fost confirmata in urma cu purin timp si in tara noastra.Este vorba despre o tanara de 27 de ani, din judetul Giurgiu, internata la Institutul Matei Blas din Capitala dupa ce a inceput sa se simta…

- Vaccinarea pentru Covid-19 a inceput in Romania, iar primele persoane au primit deja doza necesara de vaccin. Pana duminica seara peste 960 de cadre medicale din intreaga Romanie au fost vaccinate. Prima persoana vaccinata a fost Mihaela Anghel, o asistenta medicala generalista de la Institutul National…