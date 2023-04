Încă un oraș din Europa adoptă săptămâna de lucru de patru zile. Programul intră în vigoare în această vară Angajații din Wedel din districtul Pinneberg vor putea incepe weekendul de joi dupa-amiaza. Orașul Wedel dorește sa permita angajaților sai sa lucreze patru zile pe saptamana, acesta fiind prima localitate din Germania care introduce saptamana de munca de patru zile. ”Datorita acestui model, orașul Wedel este prima municipalitate din Germania care aduge noi modele in flexibilizarea muncii”, este un anunț postat pe site-ul orașului. Orașul in sine vrea sa devina mai atractiv ca angajator, din cauza posturilor neocupate. „In doar doua-trei luni, dorim sa permitem tuturor sa… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

