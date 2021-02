Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Permanent al UDMR a decis in sedinta de luni numirea secretarului general adjunct in Guvernul Romaniei si a doi secretari de stat, in doua ministere. Potrivit deciziei Uniunii, noii membrii ai Guvernului sunt: Barabasi Antal Szabolcs, secretar de stat in Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV) a inaugurat, astazi, 27 ianuarie 2021, pentru studenți și vizitatori, Muzeul de Anatomie ”Profesor dr. Honoris Causa Vasile COȚOFAN”. Redeschiderea a avut loc in prezența conducerii USAMV și a cadrelor…

- Consiliul de Administrație al Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” din Iași a hotarat ca in semestrul al II-lea, al anului universitar 2020-2021, care va incepe pe 15 februarie, pentru toate formele de invatamant, activitatea didactica se va desfasura in…

- Consiliul Permanent al UDMR a desemnat joi, 21 ianuarie, noi secretari de stat in doua ministere și un subsecretar de stat intr-un alt minister. Pe lista se afla și mureșeanul Fulop Lorand-Arpad, secretar de stat-adjunct la Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii. Potrivit informațiilor furnizate…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV) a stabilit condițiile și calendarul Admiterii pentru anul universitar 2021-2022, Metodologia specifica putand fi consultata pe site-ul instituției de invațamant superior, http://www.uaiasi.ro/admitere…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca este singura instituție de acest tip din Europa Centrala și de Est inclusa in Proiectul Orizont 2020 CroopBooster-P, care analizeaza viitorul culturilor agricole de pe continentul european.USAMV Cluj-Napoca este singura…