Încă un mort după incendiul de la Matei Balș. Numărul deceselor a ajuns la opt Numarul persoanelor decedate in urma incendiului de la Matei Balș se ridica la 8. Un alt pacient ranit a murit, luni, la trei zile de la tragedie. Barbatul, bolnav de COVID-19, a fost transferat dupa incendiu intr-un alt pavilion al spitalului, se arata intr-un comunicat transmis, luni, de Ministerul Sanatații.Este vorba despre un barbat, in varsta de 87 de ani, infectat cu SARS-CoV-2, internat in corpul in care a avut loc incendiul vineri dimineața, la Institutul Matei Balș. El a fost transferat dupa incendiu intr-un alt pavilion al cladirii. Insa la trei zile dupa tragedie, acesta a murit, in… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

