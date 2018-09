Stiri pe aceeasi tema

- O filmare care il are in prim-plan pe baronul PSD, Niculae Badalau, care primește o dedicație cu versurile „Sa vina Diaspora, ca noi ne pi**m pe ea”, a devenit virala pe rețelele de socializare.Acesta se delimiteaza de respectivul limbaj și susține ca nu el a dat aceasta dedicație. Bugetul.ro…

- Senatorul social-democrat Ecaterina Andronescu considera ca protestul care a avut loc pe 10 august in Bucuresti "trebuie tratat cu toata responsabilitatea", scrie Agerpres.Ea a declarat sambata, la Neptun, ca social-democratii trebuie sa guverneze atat pentru cei care i-au votat, cat si pentru…

- Senatorul PSD Niculae Badalau apare într-un clip în timp ce danseaza pe o manea în care solistul cânta ”Sa vina Diaspora, ca noi ne p...m pe ea”. ”Imaginile cu Niculae Badalau, unul dintre cei mai importanți baroni din PSD,…

- Fostul prim-ministru PSD Mihai Tudose a declarat, joi, in exclusivitate pentru MEDIAFAX, ca este nevoie de o discuție „civilizata” in conducerea partidului despre problemele ridicate de senatorii Ecaterina Andronescu și Niculae Badalau in scrisorile adresate partidului.„Eu cred ca este nevoie…

- Președintele Comisiei de aparare a Camerei, Dorel Caprar, a declarat ca ce s-a intamplat la protestul din 10 august nu corespunde realitații și ca o decizie va fi luata in PSD pentru organizarea unui miting. Pe 9 iunie, PSD a organizat prima manifestație impotriva abuzurilor din justiție, scrie Mediafax."Au…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, la Antena 3, ca o sedinta comuna a guvernelor Israelului si Romaniei va avea loc in toamna. Intrebat despre respectiva sedinta, liderul social-democrat a spus: “Se va tine. Nu sunt sigur exact, 8 octombrie sau 8 noiembrie”. Sedinta respectiva reprezinta…

- Klaus Iohannis il nominalizeaza in functia de director SIE pe Gabriel Vlase, transmite Administratia Prezidentiala. Scrisoarea de desemnare a deputatului PSD, Gabriel Vlase, a fost trimisa de seful statului celor doua camere ale Parlamentului, care se vor pronunta prin vot in sedinta comuna.