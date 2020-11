Stiri pe aceeasi tema

- Incidența cazurilor de COVID 19, la nivelul municipiului, a ajuns la 4/1.000. Astfel, s-a decis ca cea mai buna masura ar fi mutarea cursurilor, din școli, in mediul online! Totuși, preșcolarii nu vor trece in scenariul roșu. Comitetele Județene pentru Situații de Urgența decid masurile restrictive…

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie in spatiile deschise din tot judetul Timis, unde incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit trei la mia de locuitori, a anunțat marti Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU).

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a aprobat lista localitaților in care școlile trec in scenariul roșu dupa creșterea incidenței COVID-19. Unele unitați școlare erau deja in scenariul roșu, dupa cazuri COVID și incidența comunicata anterior. Vezi LISTA: 56 școli, licee și gradinițe…

- Toate școlile din orașul Bacau se inchid și intra in scenariul roșu, cursuri exclusiv oline, incepand de luni. In tot județul va fi obligatorie purtarea maștii de protecție in toate spațiile publice. De asemenea, persoanele suspecte de COVID-19 sunt obligate sa se izoleze pana vor primi rezultatul testului,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a reanalizat, vineri, scenariile de funcționare pentru unitațile de invațamant din județul Suceava, pentru saptamana 12-16 octombrie a.c..Conform propunerilor formulate de consiliile de administrație ale unitaților școlare din județul Suceava, avizate ...

- O comuna din Ardeal a impus purtarea mastii in toate spatiile publice deschise. Este prima localitate din Romania care ia o asemenea masura pentru protejarea populatiei de raspandirea coronavirusului. Masura se impune de azi, 5 septembrie. Comuna Slimnic din judetul Sibiu devine prima localitate unde…

- E oficial! Școala incepe pe 14 septembrie. Autoritațile au pregatit 3 scenarii: VERDE, GALBEN, ROȘU. Școala incepe la 14 septembrie in condiții normale, dar ea se poate transforma oricand din nou in invațamant online, daca se ajunge la o agravare a situației epidemiologice. Președintele Klaus Iohannis…