Stiri pe aceeasi tema

- Vadim Zimin, un colonel care obisnuia sa poarte servieta cu codurile nucleare ale lui Vladimir Putin, a fost gasit impuscat in locuinta sa de langa Moscova. El se afla in prezent la terapie intensiva, scrie Kyiv Post. Colonel in retragere al Serviciului Federal de Securitate (FSB), Zimin, in varsta…

- Razboi in Ucraina, ziua 120. Ucraina va deveni joi un candidat oficial pentru aderarea la Uniunea Europeana, intr-o decizie simbolica, dar care va ridica moralul dupa invazia Rusiei, au declarat miniștri și diplomați. Intre timp, conflictul armat continua

- Vadim Zimin, colonelul in retragere din Serviciul Federal de Securitate, cel care cara valiza nucleara a lui Vladimir Putin, a fost gasit impușcat, in casa sa de langa Moscova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Seful serviciilor secrete ucrainene, general-maiorul Kyrylo Budanov, a declarat pentru Sky News ca razboiul va atinge un punct de cotitura la jumatatea lunii august si se va termina pana la sfarsitul anului. El a mai spus ca o lovitura de stat pentru inlaturarea lui Vladimir Putin este deja in curs…

- In timp ce continua bombardamentele in Ucraina, Armata Roșie se pregatește și de parada de 9 mai, la Moscova. Repetiția generala a avut loc sambata și in imagini se vad defiland prin Piața Roșie și rachetele nucleare. Sambata, cu doua zile inainte de ziua de 9 mai, Ziua Victoriei pentru Rusia, armata…

- Președintele Rusiei a amenințat, in cadrul unei adresari in fața parlamentarilor din Sankt Petersburg, ca Rusia va acționa rapid impotriva oricarei țari care incearca sa intervina in Ucraina, insistand ca Moscova iși va indeplini toate obiectivele militare propuse. Putin a amenințat cu “un raspuns fulgerator”…

- Veștile din regiunea separatista Transnistria sunt un motiv de ”ingrjorare serioasa” pentru Rusia, a transmis, marți, Kremlinul, potrivit Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Moscova urmarește „cu multa atenție ce se intampla acolo și cum evolueaza situația”. Peskov…

- Statele Unite nu trateaza „cu superficialitate” posibilitatea ca Rusia sa incerce sa foloseasca arme nucleare tactice in Ucraina, in condițiile in care Moscova continua sa se confrunte cu dificultați pe frontul de lupta, a avertizat directorul CIA, William Burns, potrivit CNN. „Avand in vedere potențiala…