- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, la Sectia Ginecologie a Spitalului Judetean Suceava. A fost activat Planul Rosu de interventie, fiind evacuati pacientii de la mai multe etaje ale unitatii medicale. In total, 329 de pacienti, intre care 102 copii, majoritatea nou-nascuti, au…

