Încă un incendiu, de astă dată la Sânpaul In localitatea Sanpaul, pe strada Principala au ars doua anexe gospodarești in aceasta dupa-masa. Una a ars in totalitate și 10mp au ars din acoperișul celei de a doua. Intervin pompierii de la Detașamentul Targu Mureș și Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgența Iernut, informeaza ISU Mureș. Inca un incendiu, de asta data la Sanpaul at Sursa articolului: Inca un incendiu, de asta data la... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

