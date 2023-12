Stiri pe aceeasi tema

- DE RASU’ – PLANSU’… Vasluienii se simt in Iasi ca la ei acasa! O dovedesc cel mai des conducatorii auto care merg in „dulcele targ al Iesilor” pentru diverse treburi. Acestia, mai putin invatati, ce-i drept, cu o mie si una de semafoare, cu sensuri giratorii ametitoare sau cu o sumedenie de tramvaie…

- FRIG… Doua opere celebre din Europa au susținut, sambata seara, un concert extraordinar in Casa de Cultura “Constantin Tanase” din Vaslui. Este vorba despre Orchestra di Teatro D’opera Italiana și Orchestra Operei Vox, acompaniate de Ansamblul de balet al Operei Vox. Condițiile au lasat, insa, de dorit.…

- SUCCES… Vasluianca Raluca Radu urca, din nou, in aceasta seara, pe scena concursului „Vocea Romaniei”. Vasluienii o pot susține pentru a ajunge mai departe, in finala, trimițand SMS cu numele „RALUCA” la 1456, imediat dupa ce se va da „START VOT”. Emisiunea va fi live și va incepe la ora 20:30, pe postul…

- BARAJ… Se cunosc o parte a potențialilor viitori adversari ai campioanei din Liga 4 Vaslui. Comstar Vaslui a terminat sezonul de toamna neinvinsa in Liga 4 Vaslui, cu 9 victorii și un rezultat de egaltiate, și are cele mai mari șanse de a obține “biletele” pentru barajul de promovare in Liga 3. Vasluienii…

- Vremea arctica a cuprins marți zone din Rusia, temperaturile din anumite parți ale Siberiei scazand la minus 58 de grade Celsius, scrie Reuters. Iakutsk, unul dintre cele mai reci orașe din lume, care se afla la aproximativ 5.000 km est de Moscova, a fost acoperit de nori inghețați și ceața, potrivit…

- LA TEATRU… Vasluienii sunt invitati la un spectacol de teatru deosebit: „Da-i bataie”. Distributia reuneste sapte actori-vedeta, pentru prima data in acelasi spectacol, cu totii pe aceeasi scena. Este vorba despre Mirela Oprisor, Vlad Zamfirescu, Marius Manole, Diana Roman, Medeea Marinescu, Șerban…

- SPRIJIN… Vasluienii cu venituri medii si mici vor fi ajutati de stat sa treaca pentru aceasta iarna. Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, institutie subordonata Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, vine cu informatii referitoare la acordarea ajutorului de caldura. Potrivit reprezentantilor…

- VIZIONARE…Episcopia Husilor, cu binecuvantarea Episcopului Ignatie, organizeaza miercuri, 1 noiembrie, proiectia filmului „Unde esti, Adame?”, la Casa de Cultura din municipiul Vaslui, incepand cu ora 18:00. Vasluienii vor avea ocazia sa se intalneasca cu producatorul filmului, Arhid. Oleksandr Plyska.…