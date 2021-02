Stiri pe aceeasi tema

- Cazuri de COVID-19, confirmate la elevi si cadre didactice Crește numarul cazurilor de COVID-19 confirmate la elevi și cadre didactice, iar modul de desfașurare a cursurilor se poate schimba de la o zi la alta. O gradinița și o școala din doua localitați sibiene intra de mâine în…

- Patru elevi și șase cadre didactice, confirmați cu noul coronavirus dupa reinceperea cursurilor in unitațile de invațamant din județul Suceava. Direcția de Sanatate Publica Suceava dintre cei patru elevi, trei sunt din invațamantul primar, de la Școala Gimnaziala ”Constantin Morariu” Patrauți, Școala…

- Un profesor de educatie fizica si sport si o educatoare sunt primele cadre didactice din Buzau confirmate cu coronavirus, de la debutul celui de-al doilea semestru scolar al anului 2020-2021, cand copiii s-au intors fizic in banci, informeaza News.ro. Potrivit inspectorului general al Inspectoratului…

- In doar o saptamana de la redeschiderea școlilor, in Timiș sunt cațiva elevi și profesori infectați cu coronavirus. Astfel, potrivit datelor oferite de catre Inspectoratul Școlar Județean Timiș, in data de 15 februarie sunt confirmați cu covid 13 elevi (7 din Timișoara și 6 din județ), 11 cadre didactice…

- Un elev si un profesor de la unitati de invatamant din judetul Dolj au fost testati pozitiv pentru noul coronavirus, relateaza realitateadecraiova.net .Prefectura Dolj a anunțat ca atat elevul, cat si profesorul n-ar fi fost prezenti la ore, astfel ca nu s-a impus, inca, inchiderea unitatii scolare.Potrivit…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimul bilant al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi, 1 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 730.056 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 675.767 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor…

- Conform ultimelor date actualizate, la data de 15 ianuarie, nicio instituție de invațamint general din țara nu activeaza la distanța din cauza carantinei, iar 7 clase se afla in autoizolare. Numarul elevilor testați pozitiv cu Covid-19 este de 102, iar 1114 elevi au fost plasați in regim de autoizolare.…

- In județul Mureș au fost confirmate pana acum 15.826 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 229 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul nostru, iar aproape 14.400 de persoane s-au vindecat. Pana acum, 537 persoane…