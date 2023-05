Stiri pe aceeasi tema

- In opinia analistilor de la Institutul pentru Studiul Razboiului , Guvernul Rusiei este cel care a organizat in noaptea de marti spre miercuri atacul cu drone deasupra complexului Kremlinului din centrul Moscovei, de care acuza Ucraina, potrivit EFE.

- Un tribunal de la Moscova a dispus joi dizolvarea reputatului Centru Sova, specializat in studierea nationalismului, rasismului, xenofobiei si legaturilor dintre religie si societate in Rusia, din cauza participarii la evenimente in afara Moscovei, in plina reprimare a ultimelor voci critice, dupa invazia…

- Fostul primar din Ekaterinburg, Evgheni Roizman, unul dintre ultimii critici importanti ai Kremlinului care inca se mai afla in Rusia, a pledat miercuri nevinovat in deschiderea procesului in care este acuzat de discreditarea armatei ruse, dupa ce a criticat ofensiva rusa in Ucraina, informeaza Agerpres,…

- Opozantul rus Evgheni Roizman, unul dintre ultimii critici importanti ai Kremlinului care inca se mai afla in Rusia, a pledat miercuri, 26 aprilie, nevinovat in deschiderea unui proces in care este acuzat de discreditarea armatei ruse, informeaza AFP și Agerpres. Roizman, 60 de ani, a comparut imbracat…

- Moscova va raspunde fața de aderarea Finlandei la NATO, care reprezinta o noua escaladare a relatiilor cu Alianta Nord-Atlantica, a avertizat marti, 4 aprilie, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de The Guardian. „Este o noua agravare a situatiei. Extinderea NATO este o atingere…

- Ministerul rus al Apararii a susținut vineri, 24 martie, ca utilizarea obuzelor cu uraniu saracit in Ucraina ar dauna trupelor armate ucrainene, populației in general și ar afecta negativ sectorul agricol al țarii, relateaza agenția de presa Interfax. Afirmația vine dupa mai multe reacții furioase ale…

- Suntem in ziua 389 a razboiului pe scara larga inceput de Rusia in Ucraina. Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat la Mariupol, oras ucrainean devastat de bombardamente, a anuntat duminica serviciul de presa al Kremlinului. Vizita vine dupa ce sambata au aparut imagini cu liderul de la Moscova,…

- Kremlinul a declarat ca obiectivele Rusiei in privința Ucrainei nu pot fi atinse decat prin forța armata, iar Kievul trebuie sa accepte ‘noile realitați’ din teren inainte de a se ajunge la o ințelegere pașnica. “Trebuie sa ne atingem obiectivele. In prezent, data fiind actuala poziție a regimului…