Încă un cutremur în Gorj. Seismul a avut 4,4 grade Vineri dimineața, cu puțin timp inainte de pranz, un nou cutremur a fost inregistrat, in judetul Gorj. „In ziua de 17.02.2023, 11:11:41 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.4, la adancimea de 15 km”, a transmis, vineri, INFP. Cutremurul s-a produs la 104 km NV de Craiova, 107 km SV de Sibiu, 139 km V de Pitesti, 165 km SE de Timisoara, 184 km SE de Arad, 184 km S de Cluj-Napoca, 201 km V de Brasov, 214 km E de Belgrade, 218 km E de Zemun, 224 km NE de Nis. Este al treilea cutremur inregistrat in zona in cursul zilei de vineri, insa celelalte doua au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

