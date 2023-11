Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, joi, 2 noiembrie, ca inca un cetatean cu dubla cetatenie, israeliana si romana, care are domiciliul in Statul Israel, este ținut ostatic de catre Hamas in Fasia Gaza."In continuarea precizarilor transmise de catre Ministerul Afacerilor Externe in contextul…

- Ministerul de Externe a anunțat marți seara, 31 octombrie, ca alte doua persoane cu dubla cetațenie, israeliana și romana, sunt ținute ostatice de gruparea palestiniana Hamas in Fașia Gaza. Numarul cetațenilor romani ostatici a ajuns la 3.„In continuarea precizarilor transmise de catre Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, luni, in contextul situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, precizam ca autoritatile israeliene au informat cu privire la decesul a inca unei persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana, cu domiciliul in Statul Israel. Astfel, pana la acest…

- Inca o persoana cu dubla cetatenie israeliana si romana, cu domiciliul in Statul Israel, a murit, a transmis, luni, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Pana la acest moment, potrivit informatiilor transmise de catre autoritatile israeliene, cinci persoane cu dubla cetatenie israeliano-romana, cu domiciliul…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, luni, ca inca un roman cu dubla cetațenie, israeliana și romana, a murit in Israel. Pana la acest moment, Ambasada Romaniei la Tel Aviv și Consulatul General al Romaniei la Haifa nu au recepționat solicitari de sprijin consular privind dispariția sau decesul…

- Autoritatile israeliene au informat cu privire la decesul a inca unei persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana, cu domiciliul in Statul Israel.Pana la acest moment, Ambasada Romaniei la Tel Aviv si Consulatul General al Romaniei la Haifa nu au receptionat solicitari de sprijin consular privind…

- „Unul dintre cetatenii cu dubla cetatenie, israeliana si romana, cu domiciliul in Israel, semnalat initial in lista persoanelor disparute, este ostatic in Fasia Gaza”, anunța Ministerul Afacerilor Externe, intr-un comunicat, sambata, 21 octombrie.In același comunicat, MAE anunța ca Ambasada Romaniei…

- MAE anunta vineri ca a fost confirmnat decesul a doua persoane cu dubla cetatenie, israeliano-romana, cu domiciliul in Israel. ”Ministerul Afacerilor Externe informeaza cu regret ca, pana in prezent, se confirma decesul a doua persoane cu dubla cetatenie, israeliano-romana, cu domiciliul in Statul Israel,…