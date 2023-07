Stiri pe aceeasi tema

- 19 comprimate MDMA și diferite cantitați de cannabis au gasit procurorii DIICOT Arad și polițiștii SCCO Arad asupra unui tanar in 10 iulie, in cadrul... The post Arestat preventiv pentru ca a incercat sa vanda pastile MDMA și cannabis la festivalul de pe aeroportul Arad appeared first on Special Arad…

- Un barbat din județul Dambovița, care se prezenta drept doctor cardiolog, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Falsul medic ar fi incasat mii de lei de la pacienți carora le promitea tratamente minune. Barbatul a fost dat pe mana poliției chiar de una dintre victimele sale, informeaza Agerpres.

- Un barbat de 39 de ani, din Arad, acuzat ca a incendiat o mașina, a fost reținut. Judecatoria Arad a emis mandat de arestare pentru 30 de zile. Polițiștii aradeni au fost sesizați despre un autoturism care a luat foc, pe strada Mierlei, din oraș. Dupa cercetarile la fața locului s-a stabilit ca autoturismul,…

- Barbatul din Bilciurești care s-a urcat s-a urcat la volan fara permis de conducere și care a comis o serie de infracțiuni in trafic a fost arestat preventiv. Pe parcursul zilei de miercuri, 7 iunie, tanarul de 33 de ani, a fost prezentat magistraților, iar pe numele acestuia a fost emis un mandat de…

- De mai bine de doua luni, fratele mai mare al Biei Khalifa este privat de libertate. Tanarul se afla in arest preventiv fiind cercetat intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc! Cu toate ca a contestat decizia judecatorilor, in continuare acesta se afla in inchisoare! Ce spune Bia Khalifa despre…

- Un barbat care intentiona sa vanda droguri la un festival din Mamaia a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, conform news.ro.Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a transmis marti, printr-un comunicat de presa, ca politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta si procurorii…

- Peste doua kilograme de droguri de mare risc si diverse sume de bani in lei si valuta au fost depistate de politisti in urma unei perchezitii domiciliare efectuate in Mamaia Nord. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, stupefiantele ar fi urmat sa fie vandute in cluburile si la…

- Procurorii DIICOT Mehedinti au dispus joi reținerea unui inculpat si masura controlului judiciar fața de doi inculpați pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc si detinere de droguri de risc si mare risc, pentru consum propriu, fara drept. Inculpatii sunt acuzați ca…