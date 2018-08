Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia este blocata pe ambele sensuri pe soseaua de centura din Bucuresti, dupa ce a avut loc, marti, un accident între o autoutilitara si un tir, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta intervenind pentru descarcerarea unei persoane.

- Circulatia este blocata pe ambele sensuri pe soseaua de centura din Bucuresti, dupa ce a avut loc, marti, un accident intre o autoutilitara si un tir, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta intervenind pentru descarcerarea unei persoane.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alerat sa intervina la un accident care a avut loc la intrarea in localitatea Rotbav, pe DN13. Potrivit primelor informații, șoferul unui autoturism a intrat pe contrasens și a acroșat o alta mașina care circula din sens opus. O persoana a…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov intervine la aceasta ora pentru evacuarea apei care a patruns in mai multe curti din orasul Zarnesti. Actioneaza Sectia ISU din Zarnesti si Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgența. Purtatorul de cuvant al ISU Brasov, plt. major Luiza Danila,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat azi-noapte, in jurul orei 23.00, dupa ce un barbat a fost dat disparut, in satul Acriș – Vama Buzaului. Se pare ca persoana disparuta s-ar fi inecat in Raul Buzau. „ Persoana nu a fost gasita, cautarile fiind oprite in jurul orei 2.30,…

- Doua femei si un barbat au ajuns la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu dupa ce au fost raniti intr-un accident rutier care a avut loc in municipiu, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Ramona Nistor. Potrivit sursei citate, cele trei persoane…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov intervine in aceasta dimineata la un accident care a avut loc pe DN1, intre Dridif si Voila. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brasov, plt. major Luiza Danila, doua autoturisme s-au ciocnit. Una duintre victime, care se pare ca este decedata,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov intervin la aceasta ora la un accident care a avut loc pe DN13, la iesirea din Hoghiz. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brasov, plt. maj. Luiza Danila, o masina a iesit in decor. Sunt douai victime, constiente, una dinter ele fiind prinsa intre…