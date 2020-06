Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit, sambata, intr-un accident ce a avut loc pe E70, intre localitatile Vaceni si Vitanesti, iar o a patra persoana este grav ranita, informeaza ISU Teleorman.In accident au fost implicat patru autovehicule. Este al doilea accident grav care are loc, sambata, in Teleorman,…

- Doua persoane si-au pierdut viata marti eara intr-un teribil accident rutier petrecut in zona sensului giratoriu de la iesirea de pe soseaua de centura a Urziceniului. Alte doua persoane au fost ranite, fiind nevoie de interventia echipajelor SMURD.

- Accident cumplit in Maramureș. Trei persoane ranite grav in urma impactului Politistii din Rona de Sus au fost sesizați prin SNUAU 112 ca pe D.N. 18, in Rona de Sus, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea unor persoane. Verificarile au relevat ca un barbat de 47 de ani, care conducea un autoturism,…

- Un barbat a murit, iar un altul a fost grav ranit, in urma coliziunii dintre doua autoturisme in apropierea localitatii Negru Voda, unul dintre soferi fiind sub influenta alcoolului, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean Constanta.Soferul baut se deplasa in zig-zag cu masina…

- Un tanar de 26 de ani a murit intr-un accident produs sambata dimineața in localitatea Moșteni, județul Teleorman. La fața locului au intervenit doua echipaje medicale și un echipaj de descarcerare...

- Un accident rutier grav a avut loc in noapte de duminica spre luni, in comuna Clinceni din județul Olt. Un tanar care conducea ilegal fara permis a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un cap de pod, impactul fiindu-i fatal.

- Un accident feroviar a avut loc in comuna Dumbrava.In accident sunt implicate un tren personal Nr 16680 si un autoturism.Din primele informatii in auto se aflau 4 persoane, din care una a ramas incarcerata. La locul evenimentului au fost mobilizate doua echipaje de descarcerare, unul de stingere si…

- Doi barbați de 30 și 61 de ani au decedat și un tanar a fost ranit, sambata noaptea, in urma unui accident rutier produs in localitatea Clit din județul Suceava, anunța Inspectoratul pentru Situații de Ur...