- Arsenal a reusit a treia sa victorie consecutiva in Premier League, 4-0 cu West Bromwich Albion, in deplasare, sambata, in etapa a 17-a din Premier League. Kieran Tierney (23), Bukayo Saka (28) si Alexandre Lacazette (61, 64) au adus acest succes al „tunarilor”, care au urcat pe locul 11. De partea…

- Brighton – Arsenal 0-1 A marcat: Lacazette "66 Burnley – Sheffield United 1-0 A marcat: Mee "32 Southampton – West Ham 0-0 West Bromwich – Leeds United 0-5 Au marcat: Sawyers "9 (autogol), Alioski "31, Harrison "36, Rodrigo "40, Raphinha "72 Partida Manchester United – Wolverhampton are loc tot marti,…

- ​Tottenham nu a reușit sa profite de pasul greșit facut de Liverpool. Dupa ce "cormoranii" au remizat cu West Brom, scor 1-1, formația pregatita de Jose Mourinho a înregistrat același rezultat, duminica, împotriva echipei Wolverhampton.Tanguy Ndombele a deschis scorul pentru…

Formatia Liverpool a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 7-0, echipa Crystal Palace, intr-un meci din etapa a XIV-a a campionatului Angliei, anunța news.ro. Au marcat Minamino '3, Mane '35, Firmino '44, '68, Henderson '52 si Salah '81, '84.

- Liverpool a câștigat dramatic, în minutul 90, derbiul de clasament cu Tottenham (primele doua din ierarhie), golul izbavitor fiind reușit de Roberto Firmino cu o lovitura de cap. Confruntarea a facut parte din etapa cu numarul XIII din Premier League și s-a disputat pe Anfield. Salah…

Liverpool a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Tottenham, intr-un meci din etapa a XIII-a a campionatului Angliei. Invingatorii au marcat prin Salah '26 si Firmino '90. Pentru Tottenham a inscris Son, in minutul 33.

Formatia Manchester City a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Sheffield United, intr-un meci din etapa a saptea a campionatului Angliei.Golul a fost marcat de Walker, in minutul 28.

- Everton a suferit prima sa infrangere in acest sezon 0-2 cu Southampton, duminica, in deplasare, dar se mentine pe primul loc in campionatul de fotbal al Angliei dupa sase etape. James Ward-Prowse (27) si Che Adams (35) au marcat golurile „sfintilor”. Everton a incheiat meciul in zece oameni, francezul…