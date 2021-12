Ministerul Sanatații anunța ca trei dintre probele recoltate de catre DSP Maramureș de la cei 28 sportivi repatriați din Africa de Sud sunt pozitive. Cele 3 probe vor fi trimise pentru secvențierea tulpinii virusului la Institutul National de Cercetare “Cantacuzino”. Sportivii lotului cu teste negative vor putea ieși din izolare in a 10-a zi de carantina. Cei 3 sportivi care au fost depistați pozitiv raman, in continuare, in izolare. Starea lor de sanatate este buna, fiind asimptomatici. Toți sportivii sunt vaccinați anti-Covid 19. Reamintim ca sunt șanse mari ca primul sportiv depistat pozitiv…