Finlanda a redeschis luni cafenelele, barurile si restaurantele, dupa sase saptamani de la inchiderea lor in contextul pandemiei de COVID-19, insa cu restrictii privind programul si limita de persoane, in conditiile in care contagierile cu noul coronavirus au intrat in remisie in intreaga tara, relateaza EFE.

Restrictiile privind limita de persoane vor fi mai aspre in regiunile cu o mai mare incidenta a virusului, unde cafenelele vor fi deschise pana la ora 18:00 cu o treime dintre persoane, iar restaurantele pana la ora 19:00 cu jumatate din capacitate, scrie Agerpres.ro.

In…