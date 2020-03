Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Exeterne (MAE) anunta existenta trei romani infestati cu virus chinezesc in Italia si atrage atentia referitor la respectarea cu strictețe a recomandarilor autoritaților italiene, potrivit unui comunicat de vineri al institutieiPotrivit datelor obținute in cursul zilei…

- O romanca din Italia a fost diagnosticata cu noul coronavirus dupa ce mai multe zile s-a simțit rau. Ea a declarat pentru publicația Rotalianul ca acum se simte bine.In Romania, șase persoane au fost infectate cu noul coronavirus, dintre care una s-a vindecat. Situația actualizata privind raspandirea…

- La nivel național, astazi, sunt in carantina instituționalizata 35 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 10.094 de persoane sunt in izolare la domiciliu și sub monitorizare medicala. Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate…

- O femeie care a vizitat recent orasul Bergamo din Italia a fost internata, joi seara, la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes” din Timisoara cu suspiciune de coronavirus, dupa ce a facut febra in timpul izolarii la domiciliu.

- Operatorul aerian Wizz Air anunta reducerea numarului de zboruri efectuate din Romania catre destinatiile din Italia pe fondul epidemiei cu coronavirus. Potrivit companiei, masura va fi valabila in perioada 11 martie - 2 aprilie 2020, cand capacitatea de zbor spre Italia va fi redusa cu 60%.…

- Ambasadorul Romaniei in Italia, George Bologan, a spus ca niciun cetațean roman din Italia nu este suspect de coronavirus, potrivit digi24.ro George Bologan, ambasadorul Romaniei in Italia, a precizat ca „pana in acest moment nu avem informații ca ar fi vreun cetațean roman suspect de coronavirus“.…

- Un mesaj trimis de Guvern pe telefoanele mobile avertizeaza cetațenii Republicii Moldova despre simptomele care ar putea insoți noul Coronavirus și acțiunile pe care trebuie sa le intreprinda .