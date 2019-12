Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru Afaceri Judiciare a Camerei Reprezentantilor din SUA ar putea formula noi articole de inculpare a presedintelui Donald Trump, eventual în cadrul altei proceduri pentru demitere, dupa audierea unui consilier prezidential, Don McGahn, informeaza site-urile Politico.com si Axios.com,…

- Camera Reprezentantilor din Statele Unite a votat miercuri pentru demitere lui Donald Trump, activand articolele de inculpare a presedintelui. Comisia pentru Afaceri Judiciare a Camerei Reprezentantilor a aprobat, vineri dupa-amiaza, cele doua articole de inculpare a presedintelui Donald Trump in…

- WASHINGTON (MEDIAFAX) - Comisia pentru Afaceri Judiciare a Camerei Reprezentantilor a aprobat, vineri dupa-amiaza, cele doua articole de inculpare a presedintelui Donald Trump in scopul demiterii, informeaza CNN, potrivit MEDIAFAX.Donald Trump este suspectat de abuz de putere si obstructionarea…

- Comisia pentru Afaceri Judiciare a Camerei Reprezentantilor se va intruni miercuri si joi pentru a examina articolele de lege pentru punerea oficiala sub acuzare a președintelui american Donald Trump, a anuntat marti comisia, potrivit Reuters.Citește și: Fierbere mare la Interne: mesaj pe…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a criticat, luni, decizia Camerei Reprezentantilor de continuare a audierilor in procedura care ar putea conduce la demiterea presedintelui Donald Trump in timp ce liderul de la Casa Alba efectueaza deplasari externe, informeaza agentia Associated Press,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, un politician republican, s-a folosit de functie în interes personal, subminând securitatea nationala, a acuzat vineri Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor si unul dintre liderii Partidului Democrat, informeaza Mediafax citând site-ul…

- ​Camera Reprezentantilor din Statele Unite i-a trimis citatii secretarului de Stat Mike Pompeo prin care îi solicita sa ofere toate documentele referitoare la contactele presedintelui Donald Trump cu Ucraina, informeaza site-ul Axios.com, citat de Mediafax.Citatiile au fost emise de Comisia…